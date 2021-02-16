Белград, , 13:35 — REGNUM Сербские военные получат новые робототехнические комплексы Mali Milos с электроприводом вооружения от компании DillonAero. Об этом сообщает сербское издание Odbrana.

Дистанционно управляемая машина (ДУМ) оснащена шестиствольным пулемётом M134 Minigun. Он использует боеприпас калибра 7,62×51 мм. Кроме того, робототехнический комплекс имеет два противотанковых гранатомета M80 Zolja с одним выстрелом.

Питается дистанционно управляемая машина от двух новых литиевых аккумуляторов. В случае успешного прохождения полевых испытаний, эти батареи станут штатными для всех версий ДУМ Mali Milos.

Ранее стало известно, что в России разрабатывается роботизированная версия сверхдальнобойной самоходной гаубицы 2С35 «Коалиция-СВ».

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