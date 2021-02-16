Абу-Даби, , 13:13 — REGNUM В сети обнародовано видео рестайлинговой версии Nissan Patrol в исполнении Nismo без камуфляжа. Ролик с автомобилем размещён на странице © jokerr. cars в социальной сети Instagram.

Модернизированная версия Nissan Patrol © jokerr.cars

Видео удалось заснять во время фотосессии внедорожника.

Новинка создана спортивным подразделением компании Nissan. Автомобиль выделяется более агрессивным дизайном. Модель имеет красные акценты под передним и задним бамперами, а также на юбках.

Спортивный стиль машине придают также чёрные корпуса боковых зеркал и задний спойлер. Автопроизводители укомплектовали автомобиль 22-дюймовыми коваными колёсными дисками и более жёсткой подвеской с усиленными амортизаторами.

Какой будет мотор у новинки, пока не сообщается. Однако у дорестайлингового варианта Patrol Nismo установлен 428-сильный «движок» V8 на 5,6 л, который до 100 км/ч разгоняется за 6,1 секунды.

Напомним, 18 февраля 2021 года состоится официальная премьера рестайлинговой версии Nissan Qashqai с гибридным силовым агрегатом. Она пройдёт в онлайн-режиме на YouTube-канале Nissan Europe

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