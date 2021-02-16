Нижний Тагил, Свердловская область, , 12:53 — REGNUM Государственные испытания арктической самоходной артиллерийской установки (САУ) «Магнолия» завершатся в 2022 году. Об этом сообщили в концерне «Уралвагонзавод».

САУ построена на шасси бронированного двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ «Витязь».

»Самоходное артиллерийское орудие (САО) «Магнолия» на базе ДТ-30ПМ разработано, его государственные испытания планируется завершить в 2022 году», — пообещали в концерне.

В «Уралвагонзаводе» пояснили, что на данный момент опытные образцы самоходок проходят предварительные испытания.

Отличительной особенностью этой техники станет её морозоустойчивость — САУ можно будет эксплуатировать в экстремальных условиях Арктики. Также, помимо защиты от основных угроз, конструкторам и инженерам предприятия удалось обеспечить унификацию узлов «Магнолии» с другими «арктическими» образцами техники.

Ранее бывший министр обороны РФ Сергей Иванов сообщил, что на создание новейшего вооружения, о котором ранее в своём послании сказал президент РФ Владимир Путин, было потрачено за десять лет около 100−200 млрд рублей.

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