Париж, , 12:17 — REGNUM Французский автопроизводитель Peugeot представил товарный вариант пикапа Landtrek. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.

Новинка будет продаваться на рынках Ближнего Востока и Африки.

Пикап имеет две версии исполнения — с двойной и одинарной кабиной. За доплату можно приобрести для модели дополнительное оснащение: подножки, хромированную балку в кузове, сигнализацию и другие опции.

Интерьер новой машины выполнен в стиле модели Peugeot 508. Он оснащается 10-дюймовым дисплеем мультимедийного комплекса. Мультимедиа имеет жесткий диск и поддержку Apple CarPlay и Android Auto.

Также автопроизводитель укомплектовал пикап видеокамерами кругового обзора, помощником при движении с горки, а также опцией контроля поворота прицепа и системой удержания полосы движения.

Ранее стало известно, что компания Peugeot увеличила запас хода электрического минивэна e-Traveler на 95 км, до 322 км (по стандарту WLTP2). Для этого автопроизводитель установил дополнительный аккумулятор ёмкостью 50 кВт-ч.

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