Москва, , 12:05 — REGNUM Одной из новинок, которые группа компаний «Калашников» впервые представит за рубежом, станет пистолет Лебедева компактный (ПЛК) под патрон 9×19 мм. Об этом сообщили в пресс-службе компании 16 февраля.

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Пистолет смогут увидеть участники выставки IDEX-2021, которая пройдёт в Абу-Даби с 21 по 25 февраля.

В компании отметили, что все необходимые разрешения, позволяющие начать продвижение ПЛК на международном рынке, в том числе в странах Ближнего Востока, уже получены.

«Данный образец успешно прошёл программу государственных испытаний в Российской Федерации и уже доказал свою надёжность в затрудненных условиях эксплуатации», — прокомментировал генеральный директор группы компаний «Калашников» Дмитрий Тарасов.

В компании считают, что благодаря своей компактности пистолет хорошо подойдёт для полицейских и сотрудников спецслужб. Кроме того, ПЛК эргономичен. Затворная задержка, предохранитель находятся с обеих сторон пистолета, что позволяет удобно использовать его как правшам, так и левшам

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Добавим, что на оружейной выставке в столице Объединённых Арабских Эмиратов также состоится и мировая премьера АК-19, в котором используется патрон 5,56×45 мм, принятый на вооружение в НАТО и широко распространенный в мире.

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