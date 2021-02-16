Москва, , 11:55 — REGNUM Правительство России выделило МЧС на обновление парка техники 6 млрд рублей, сообщает 16 февраля пресс-служба правительства.

«(МЧС) в 2021 году получит 6 млрд рублей на закупку пожарной, спасательной, специальной и авиационной техники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что деньги выделена в рамках выполнения поручений президента России Владимира Путина. Средства поступят из резервного фонда правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что к 2030 году в подразделения МЧС поступят новейшие образцы пожарной и спасательной техники. В настоящее время правительство организовало разработку комплексной программы переоснащения подразделений МЧС и подведомственных организаций до 2030 года.

Читайте также: Мишустин поручил оснастить оборудование МЧС российской микроэлектроникой