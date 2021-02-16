Берлин, , 11:55 — REGNUM В сети появился официальный тизер универсала и седана Mercedes-Benz C-Class. Изображение с автомобилями распространила пресс-служба компании.

Тизер универсала и седана Mercedes-Benz C-Class Пресс-служба Mercedes-Benz

«Новое поколение моделей — первая серия, полностью электрифицированная от производителя. В качестве дополнительной изюминки новый C-Class, вслед за новым S-Class, также оснащен MBUX второго поколения (Mercedes-Benz User Experience). Это делает салон еще более цифровым и интеллектуальным», — говорится в сообщении компании.

На опубликованном тизере изображены силуэты седана и универсала C-Class. Обе машины затонированы. Тем не менее на изображении можно разглядеть, что универсал будет выше седана, что даёт намёк на внедорожную версию All-Terrain.

Стоит отметить, что экстерьер нового C-Class изменится не очень сильно. Все основные новшества будут в салоне и технической части.

На данный момент известно, что седан станет несколько длиннее, а его колёсная база увеличивается на 25 мм. Салон авто будет выполнен в духе модели Mercedes-Benz S-Class.

Официальная премьера моделей состоится 23 февраля нынешнего года.

Напомним, по итогам прошлого года российские автолюбители приобрели 38 815 новых машин компании Mercedes-Benz, что на 8% меньше, чем в 2019 году.

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