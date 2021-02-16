Вашингтон, , 11:21 — REGNUM В Соединенных Штатах новый российский сверхкомпактный бронеавтомобиль «Ласок 4-П» назвали «мобильным чумным доктором», сообщает The Drive.

Опытный образец бронеавтомобиля «Ласок 4-П» «Военное дело»

«Мы никогда не видели военную машину, которая выглядела бы так», — пишут авторы статьи.

Авторы считают, что V-образный корпус может защитить автомобиль от взрывных устройств и мин.

Пользователи соцсетей прокомментировали внешний вид боевой машины, отметив, что для того, чтобы продумать все тонкости, было вложено много усилий — создатели предпочли функциональность внешнему виду.

Как сообщало ИА REGNUM, новый бронеавтомобиль предназначен для использования в составе спецподразделений, а также в разведывательных группах.

«Ласок 4-П» можно перебрасывать с мест базирования на боевые позиции в многоцелевых вертолетах Ми-8АМТШ и Ми-171Ш. Создано авто с применением фасеточных технологий, которые обеспечивают углы наклона бронированных поверхностей корпуса для меньшего урона от попадания снарядов и осколков гранат. Вооружена бронемашина 12,7-мм пулеметом «Корд».