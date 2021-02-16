Набережные Челны, Татария, , 11:15 — REGNUM В 2021 году Камский автозавод планирует представить на российском рынке три новые модели грузовика поколения K5. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В компании пояснили, что модельная линейка производителя пополнится двумя строительными самосвалами и одним седельным тягачом.

Автопроизводитель готовит к премьере седельный тягач КамАЗ-65 659 (6×2). Это удлинённая версия модели КамАЗ-54 901. Полная масса автопоезда новинки выросла с 40 до 44 тонн. Ещё две новые модели — это строительные самосвалы КамАЗ-65 951 (8×4) массой 50 т и КамАЗ-65 952 (6×6) массой 41 т. Объём кузова машин может варьироваться в зависимости от версий в пределах от 16 до 25 кубических метров.

Все три автомобиля оснащены шестицилиндровым турбированным дизельным мотором КамАЗ-Liebherr P6 производительностью 450 «лошадей».

Ранее команда «КАМАЗ-мастер» выиграла марафон «Дакар-2021» в Саудовской Аравии, заняв все призовые места. Победителем в общем зачете ралли-марафона среди грузовиков стал экипаж под управлением Дмитрия Сотникова.

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