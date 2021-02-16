Берлин, , 10:13 — REGNUM Компания BMW проводит испытания обновленного кроссовера X7 в холодных условиях. Изображения с тестов обнародованы на сайте Motor1.

Ранее BMW уже проводила тестирование рестайлингового X7. Тогда машина была почти полностью скрыта камуфляжем.

На представленных снимках передняя и задняя панели по-прежнему покрыты камуфляжной пленкой, что и на других тестовых моделях X7. Однако уже можно рассмотреть переднюю часть кроссовера. Так, передняя часть обновленного X7 выполнена в том же стиле, что и новые модели 7-й серии.

Новинка выделяется новыми фарами, расположенными ниже на передней панели. Они примыкают к более широкой радиаторной решетке. Также автопроизводители обновили дизайн задних фонарей и форму заднего бампера.

Актуальная версия BMW оснащается трехлитровым шестицилиндровым двигателем с турбонаддувом и 4,4-литровым V8 с двойным турбонаддувом, который развивает мощность 456 л. с. По предварительным данным, обновленный BMW X7 получит более мощные агрегаты, а также версию с электромотором.

Ранее на тестах был замечен новый универсал Dacia Logan Stepway Wagon.

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