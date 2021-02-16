Москва, , 09:56 — REGNUM Возможность отправки пилотируемой миссии на Луну при помощи четырёх пусков ракет-носителей «Ангара-А5В» снова рассматривают в ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия». Об этом сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Сейчас в РКК «Энергия» в рамках научно-исследовательской работы прорабатывается вариант отправки пилотируемой миссии на Луну с помощью четырехпусковой схемы полета», — рассказал источник ТАСС.

За четыре пуска носители «Ангара-А5В» выведут на орбиту перспективный пилотируемый корабль, лунный взлетно-посадочный комплекс (ЛВПК) и два кислородно-водородных разгонных блока (КВТК). На орбите пилотируемый корабль состыкуется с орбитальной станцией, дождётся КВТК и состыкуется с ним.

Второй КВТК состыкуют с лунным взлетно-посадочным комплексом. Затем разгонные блоки обеспечат кораблю и комплексу перелёт на низкую окололунную орбиту высотой 200 км, где произойдёт их стыковка.

Экипаж перейдёт на борт ЛВПК, совершит посадку на Луну и выполнит там работы. Затем взлётный модуль стартует с Луны и на орбите соединится с пилотируемым кораблём. После отделения ЛВПК корабль отправится назад к Земле.

Читайте также: В России разработали гермокабину для работы на Луне и Марсе