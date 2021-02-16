Бухарест, , 09:12 — REGNUM Компания Dacia проводит испытания тестового прототипа обновленного универсала Dacia Logan 2022 модельного года. Снимки размещены на сайте Motor1.

Новый Logan Stepway Wagon Motor1

В компании подробности о модернизированном авто пока не раскрывают. Что же касается тестового экземпляра, то он защищён плотным черно-белым камуфляжем. Однако на данном автомобиле уже можно заметить ряд отличий от базовой версии. Среди новшеств: доработанные бамперы, модернизированная решётка радиатора и большая дверь сзади.

Также известно, что салон нового универсала Dacia Logan будет отделан более качественными материалами. А также будет расширен список опций автомобиля.

Ранее компания Dacia официально представила в Великобритании легкий коммерческий автомобиль под названием Duster Commercial. Автомобиль создан на основе пассажирской модели Duster. Покупателям предложат две версии авто — Essential и Comfort.

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