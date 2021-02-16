Москва, , 07:04 — REGNUM Работа над новой концепцией сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей» завершится примерно через четыре месяца, написал 15 февраля глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.

Отвечая на вопрос подписчика о сроках появления «новостей по новой концепции Енисея и Дона», он написал: «В течение трех-четырех месяцев».

Напомним, в сентябре 2020 года в Роскосмосе сообщали, что облик ракеты «Енисей» в ходе разработки технического проекта изменится.

Читайте также: Разработку «Енисея» для полётов к Луне оценили в 1,5 млрд рублей

Предполагается, что в будущем ракета-носитель будет собрана по принципу технологического конструктора, когда каждая её часть должна быть самостоятельным изделием. Первый запуск «Енисея» должен быть произведён в 2028 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Российская сверхтяжёлая ракета будет намного дешевле американской – Рогозин