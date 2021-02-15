Вашингтон, 15 февраля 2021, 19:43 — REGNUM ВМС США возвращают противокорабельные ракеты Harpoon в арсенал своих атомных подводных лодок типа Los Angeles, сообщает 15 февраля Breaking Defense.
По утверждению издания, причиной такого решения объявлено усиление военных флотов России и Китая.
АПЛ типа Los Angeles будут вооружены усовершенствованным вариантом ПКР Harpoon, которые были сняты с вооружения в 1990-х годах. Модернизация противокорабельных ракет Harpoon проводилась корпорацией Boeing и завершилась в январе 2021 года.
На данный момент о новых ракетах Harpoon известно лишь то, что они обладают увеличенной дальностью поражения.
Справка ИА REGNUM: атомные подводные лодки типа Los Angeles приняты на вооружение ВМС США в 1977 году, всего для американского флота было построено 62 субмарины этого типа. Они предназначены для борьбы с подводными лодками и надводным кораблями противника, постановки морских мин, ведения разведки, осуществления специальных и диверсионных операций.
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