Вашингтон, , 19:43 — REGNUM ВМС США возвращают противокорабельные ракеты Harpoon в арсенал своих атомных подводных лодок типа Los Angeles, сообщает 15 февраля Breaking Defense.

Запуск противокорабельной ракеты Harpoon с подводной лодки Dodmedia.osd.mil

По утверждению издания, причиной такого решения объявлено усиление военных флотов России и Китая.

АПЛ типа Los Angeles будут вооружены усовершенствованным вариантом ПКР Harpoon, которые были сняты с вооружения в 1990-х годах. Модернизация противокорабельных ракет Harpoon проводилась корпорацией Boeing и завершилась в январе 2021 года.

На данный момент о новых ракетах Harpoon известно лишь то, что они обладают увеличенной дальностью поражения.

Справка ИА REGNUM: атомные подводные лодки типа Los Angeles приняты на вооружение ВМС США в 1977 году, всего для американского флота было построено 62 субмарины этого типа. Они предназначены для борьбы с подводными лодками и надводным кораблями противника, постановки морских мин, ведения разведки, осуществления специальных и диверсионных операций.

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