Москва, , 19:07 — REGNUM На выставке вооружений IDEX-2021, которая пройдет в феврале в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, состоится мировая премьера автомата АК-19, сообщает 15 февраля Группа компаний (ГК) «Калашников».

Речь идет о модификации нового автомата от концерна «Калашников», разработанном под патрон 5,56×45 мм стандарта НАТО.

«Автомат уже вызвал интерес у ряда заказчиков стран Ближнего Востока, применяющих патроны 5,56×45 мм», — указано в сообщении ГК «Калашников».

По словам гендиректора ГК «Калашников» Дмитрия Тарасова, «новейший автомат полностью ориентирован на внешний рынок «.

Уточняется, что АК-19 создан на базе автомата АК-12, принятого на вооружение ВС России в 2018 году.

«АК-19 оснащён планками Пикатинни, телескопическим прикладом оригинальной конструкции, новым диоптрическим прицелом и быстросъёмным прибором бесшумной и беспламенной стрельбы», — поясняет пресс-служба.

Подчеркивается, что АК-19 традиционно для оружия марки «Калашников» обеспечит эффективность, надёжность работы и неприхотливость в обслуживании.

Выставка IDEX-2021 пройдет с 21 по 25 февраля.

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