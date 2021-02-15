Токио, , 15:43 — REGNUM Компания Nissan представила тизер обновлённого кроссовера Qashqai. Изображение авто распространила пресс-служба компании.

Стоит отметить, что бренд уже показывал ранее новинку в небольшом демонстрационном видеоролике. На нем можно было рассмотреть головную оптику модели.

На представленном тизере отлично просматривается информационно-развлекательная система с тачскрином размером 12,3 дюйма. Также на изображении можно увидеть боковую часть кузова со стороны переднего пассажира.

По информации Nissan, в Европе новый Qashqai получит гибридный двигатель E-Power. Он компонуется из 1,5-литрового бензинового мотора и 190-сильного электрического двигателя.

Также в линейке моторов автомобиля будет присутствовать гибридный агрегат объёмом 1,3 л и производительностью 140 и 158 л. с.

Напомним, официальная премьера модели Qashqai запланирована на 18 февраля 2021 года.

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