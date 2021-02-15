Москва, 15 февраля 2021, 15:32 — REGNUM В сети показали снимки салона нового кроссовера JAC S7, созданного для российского рынка. Размещены фотографии на портале «Китайские автомобили».
Салон автомобиля, судя по снимкам, отделан кожей. Автопроизводители установили в машину мультируль, цифровую «приборку», большой экран мультимедийного комплекса и электронный стояночный тормоз.
Модель JAC S7 является одной из последних новинок китайского автопроизводителя, представленных в Китае под названием X7. Внешне автомобиль выделяется габаритной шестиугольной радиаторной решёткой с вертикальными планками, узкими дневными ходовыми огнями и большими нишами под фары и воздуховоды.
В России кроссовер получит турбированный двигатель рабочим объёмом 1,5 л производительностью 150 л. с.
На российском авторынке новый кроссовер JAC S7 будет представлен в ближайшее время.
Напомним, пикап JAC T6 является одним из основных конкурентов УАЗа. В начальном исполнении китайская модель стоит чуть дешевле топовой версии ульяновского пикапа.
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