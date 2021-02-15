Москва, , 14:51 — REGNUM На основе спортивных советских мотоциклов Ирбитский мотоциклетный завод (ИМЗ) создал лимитированную серию байков «Урал Боббер LE». Об этом сообщается на YouTube-канале Russian Ural Motorcycles.

Модельная линейка ИМЗ теперь состоит из трёх моделей: Gear Up, СиTи и «Урал Боббер LE». Буквы LE говорят о том, что партия нового мотоцикла будет ограничена. Дизайн модели разрабатывал российский дизайнер Александр Тюрюмин на основе мотоциклов Ирбит С-51 и М-52С.

Окрашен мотоцикл в два цвета — чёрный и голубой. Вместо голубого оттенка покупатель сможет выбрать для кузова транспортного средства красный, желтый и серый цвет.

Также «Урал Боббер LE» выделяется телескопической конструкцией вилки и покрышками Shinko 270 Super Classic WW с белой окантовкой. Размеры колёсных дисков равны 18 дюймов.

В движение байк приводится 750-кубовым 41-сильным оппозитным мотором. Силовой агрегат имеет электронный впрыск.

Напомним, в 2020 году российские автолюбители приобрели 16,4 тыс. новых мотоциклов, что на 25% больше, чем в 2019 году. При этом продажи байков в России растут третий год подряд.

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