Москва, , 13:53 — REGNUM Компания Mazda представила для российского авторынка модернизированный кроссовер Mazda CX-9. Об этом сообщается на сайте автокомпании.

У дилеров новинку уже можно заказать. Покупателям предоставлены на выбор четыре комплектации модели: Active, Supreme, Exclusive и Executive. Самая топовая версия авто стоит 3 703 000 рублей.

Дизайн обновлённой CX-9 выделяется новым узором решётки радиатора, стильными 20-дюймовыми колёсными дисками и более крупными патрубками системы выхлопа.

Внутри рестайлинговой машины автопроизводитель установил модернизированную мультимедийную систему с экранам на 10,25 дюйма и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto. Водителю в управлении автомобилем поможет фирменный комплекс i-ActivSense.

В движение обновленную модель приводит 2,5-литровый турбированный мотор Skyactiv-G максимальной производительностью 231 л. с.

Ранее на авторынке Японии появилась полностью электрическая версия компактного кроссовера Mazda MX-30. До этого момента автомобиль продавался только в модификации «мягкий гибрид».

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