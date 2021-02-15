Москва, , 13:16 — REGNUM В России представлена новая версия Geely Tugella под названием Luxury. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Первые экземпляры новой версии уже появились у дилеров компании. До этого момента модель продавалась в единственной комплектации Flagship.

Новая комплектация автомобиля оснащена турбированным силовым агрегатом производительностью 238 «лошадей». Крутящий момент от мотора передаётся на все четыре колеса через восьмискоростную трансмиссию Aisin.

В новую комплектацию купе-кроссовера входят: диски из лёгкого сплава размером 19 дюймов, кожаные сиденья, а также климат-контроль на две зоны и система фильтрации воздуха.

Также авто в новой комплектации может похвастаться электроприводом багажного отделения, бесключевым доступом в салон, кнопочным запуском мотора, а также датчиками дождя и освещения.

Модель Tugella в комплектации Luxury продаётся за 2 399 990 рублей.

Напомним, продажи купе-кроссовера Geely Tugella в РФ стартовали в конце декабря нынешнего года. Менее чем за две недели его приобрели 260 российских автолюбителей.

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