Колорадо, США, , 12:50 — REGNUM В Колорадо (округ штата Техас) тестируют серийный экземпляр электрокроссовера BMW iX. Снимки с автомобилем размещены на сайте Carscoops.

Электрокроссовер BMW iX Carscoops

Кроссовер iX создан на основе концептуального автомобиля iNext. По планам автопроизводителя, новинка должна стать основой новой линейки электрических моделей немецкого бренда.

По габаритам электрокар сравним с X5. Аэродинамический кузов имеет коэффициент сопротивления 0,25. Кроссовер выделяется безрамными окнами и 20-дюймовыми аэродинамически-оптимизированными сиденьями. Спереди у модели очень тонкая световая оптика, а также фальшрадиаторная решётка.

В салоне авто есть цифровая «приборка» размером 12,3 дюймов и изящный 14,9-дюймовый экран развлекательного комплекса.

Ранее генеральный директор BMW Motor Россия Штефан Тойхерт сообщил, что в прошлом году стоимость машин компании BMW в РФ увеличилась в среднем по модельному ряду на 18,6%.

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