Колорадо, США, 15 февраля 2021, 12:50 — REGNUM В Колорадо (округ штата Техас) тестируют серийный экземпляр электрокроссовера BMW iX. Снимки с автомобилем размещены на сайте Carscoops.
Кроссовер iX создан на основе концептуального автомобиля iNext. По планам автопроизводителя, новинка должна стать основой новой линейки электрических моделей немецкого бренда.
По габаритам электрокар сравним с X5. Аэродинамический кузов имеет коэффициент сопротивления 0,25. Кроссовер выделяется безрамными окнами и 20-дюймовыми аэродинамически-оптимизированными сиденьями. Спереди у модели очень тонкая световая оптика, а также фальшрадиаторная решётка.
В салоне авто есть цифровая «приборка» размером 12,3 дюймов и изящный 14,9-дюймовый экран развлекательного комплекса.
Ранее генеральный директор BMW Motor Россия Штефан Тойхерт сообщил, что в прошлом году стоимость машин компании BMW в РФ увеличилась в среднем по модельному ряду на 18,6%.
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