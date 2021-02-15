Рим, , 12:09 — REGNUM В сети появился видеоролик, на котором новый Lamborghini Huracan STO проходит дорожные испытания. Демонстрационное видео с авто размещено на YouTube-канале Varryx.

Ожидается, что новый автомобиль будет представлен в начале весны текущего года. Это означает, что специалисты Lamborghini проводят заключительные испытания модели, поскольку на авто минимум камуфляжа, а на двери красуется название модели.

Автомобиль в модельной линейке близок к гоночным моделям Huracan Super Trofeo, которые созданы для соревнований, в том числе в гонках «24 часа Дайтоны».

Под капотом автомобиля работает атмосферный мотор V10 рабочим объёмом 5,2 л, который выдает 630 «лошадей» (565 Нм). Отдельно стоит отметить, что STO оснащено мощными углеродно-керамическими тормозами Brembo.

Напомним, в прошлом году итальянская компания Lamborghini реализовала по всему миру 7430 автомобилей, что на 9% меньше, чем в 2019 году. При этом во второй половине 2020 года был установлен рекорд продаж машин за шесть месяцев.

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