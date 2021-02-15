Вашингтон, , 11:13 — REGNUM Американская автомобилестроительная компания Kenworth Trucks показала модернизированную версию магистрального тягача T680. Демонстрационное видео с машиной размещено на YouTube-канале Kenworth Truck Co.

Инженеры снизили у автомобиля коэффициент аэродинамического сопротивления. Для этого была уменьшена ширина капота на 20 см. Кроме того, капот теперь имеет дополнительные воздуховоды для охлаждения мотора, а на стойках переднего стекла есть специальные дефлекторы.

В салоне тягача автопроизводитель установил электронную «приборку» с дисплеем размером 15 дюймов, которым можно управлять при помощи кнопок на рулевом колесе.

Полностью светодиодная головная оптика автомобиля имеет опцию подогрева за счет инфракрасных обогревателей.

Также Kenworth T680 может похвастаться помощником удержания в полосе движения и расширенной функцией адаптивного круиз-контроля.

По данным компании, такой автомобиль поможет сэкономить на 6% больше топлива по сравнению с предыдущей версией тягача.

Напомним, по итогам прошлого года в России было изготовлено 142 тыс. экземпляров грузовых автомобилей. Это на 8,7% меньше, чем в 2019 году.

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