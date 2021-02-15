Москва, 15 февраля 2021, 10:53 — REGNUM Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) всегда стоит на боевом дежурстве. Поэтому модернизация входящих в неё радиолокационных станций (РЛС), не помешает выполнению функций всей системы. Об этом заявил генеральный конструктор НИИ дальней радиосвязи Сергей Сапрыкин.
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Он подчеркнул, что СПНР работает непрерывно, круглосуточно, пишет ТАСС.
Добавим, что готовящаяся модернизация радиолокационных станций российской системы предупреждения о ракетном нападении предусматривает использование вычислительных мощностей типа центра обработки данных, искусственного интеллекта, анализа big data.
Как сообщало ИА REGNUM, государственные испытания системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) завершились в России в конце 2020 года. Как подчеркнул генеральный конструктор СПРН Сергей Боев, система успешно прошла все испытания.