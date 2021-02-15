Москва, , 10:51 — REGNUM Российская компания Emax заменила бензиновый силовой агрегат мотовездехода (сегмент UTV) Polaris Ranger на электромотор. Видео с модернизированной моделью размещено на YouTube-канале Review Machines.

В ролике сообщается, что электромотор идеально встал на место заводского двигателя внутреннего сгорания. Электрическая версия мотовездехода сохранила абсолютно весь внедорожный потенциал.

При этом был увеличен крутящий момент, выдаваемый силовым агрегатом. А мотор стал работать почти бесшумно. Это большой плюс для егерей, которым необходимо раскладывать корм для лесных животных. Бесшумный мотор оценят и фотографы, занимающиеся съёмками животных.

Запас хода электрокара равен 90 км. Такой запас хода обеспечивает мотор мощностью 24 кВт с аккумулятором на 120 Ач.

Стоимость электрического Polaris Ranger составляет 420 000 рублей.

Ранее стало известно, что седаны и грузовые автомобили, созданные на тележке электрокара «Кама-1», будут представлены в России в течение 2021 года.

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