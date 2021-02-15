Вашингтон, , 10:34 — REGNUM Компания General Motors представит модель Cadillac Escalade с новым компрессорным бензиновым двигателем. Об этом сообщается на портале Motor Trend.

Отмечается, что мощность двигателя спортивного Escalade увеличена на 200 л. с. Теперь под капотом автомобиля будет функционировать компрессорный двигатель V8 рабочим объёмом 6,2 литра и производительностью свыше 600 «лошадей».

Соберут более производительную версию Escalade на платформе GMT T1XX. Стоит отметить, что ранее глава тюнинг-ателье Hennessey Performance сообщил, что электронный блок управления мотором V8 6.2 на новых Escalade, Tahoe и Yukon заблокирован.

Ранее стало известно, что переоборудование предприятий General Motors под выпуск электромобилей завершится по большей части к 2035 году. К этому сроку с конвейера американского предприятия будут выходить только электрокары.

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