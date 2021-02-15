Москва, , 10:27 — REGNUM Радиолокационные станции (РЛС) российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) обладают потенциалом, благодаря которому они смогут отслеживать перспективные средства нападения, разрабатываемые в данный момент. Об этом 15 февраля сообщил генеральный конструктор НИИ дальней радиосвязи (входит в холдинг РТИ) Сергей Сапрыкин.

«Характеристики локаторов обеспечивают успешную их работу не только по современным средствам нападения, но и по перспективным», — сказал он в интервью ТАСС.

Также генконструктор отметил, что модульное исполнение и открытая архитектура РЛС «Воронеж», а также ее программное управление режимами работы позволяют вести наращивание их возможности «по мере изменения характеристик целевой обстановки».

Кроме того, Сапрыкин указал, что наземный эшелон российской СПРН находится на территории России, представляя из себя замкнутое (сплошное) двухдиапазонное радиолокационное поле. При этом он уточнил, что система способна отслеживать баллистические ракеты, космические аппараты и воздушные цели, а ее сплошное покрытие обеспечивают РЛС нового типа «Воронеж», работающие в метровом и дециметровом диапазоне волн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный конструктор «НИИ дальней радиосвязи» (входит в холдинг «РТИ») Сергей Сапрыкин рассказал, что российские радиолокационные станции, входящие в СПРН, были успешно испытаны на гиперзвуковых целях.