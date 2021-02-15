Токио, , 09:54 — REGNUM Японская компания готовит к премьере новую версию компактного коммерческого автомобиля Nissan NV250. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Собираться новинка будет на предприятии Maubeuge альянса Renault-Nissan-Mitsubishi во Франции.

В компании пообещали, что модернизированный NV250 со временем электрифицируют. Фургон с электромотором будет выпускаться под названием ZE. Этот электромобиль заменит собой модель NV200 / Evalia, выпущенную в 2014 году.

Отмечается, что новый автомобиль получит не только версию фургона, но и пассажирскую версию с различными вариантами длины.

Ранее стало известно, что премьера модернизированной модели Nissan Qashqai состоится 18 февраля 2021 года в онлайн-режиме на корпоративном YouTube-канале.

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