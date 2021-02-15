Париж, , 09:34 — REGNUM Компания Peugeot проведёт мировую премьеру модели 308 третьего поколения 18 марта 2021 года. Об этом сообщается на сайте 32cars.ru.

Новинка получила более современный дизайн, новый логотип марки и другие обновления.

Дизайн автомобиля выполнен в духе концепт-кара e-Legend. От своих предшественников новое поколение Peugeot 308 отличается кармой. Длина новинки будет больше, чем у предшествующей модели. Она составит 4,3 метра. А вот по высоте он станет ниже.

Что же касается салона, то здесь автопроизводитель установит цифровую «приборку» с трехмерным дизайном и новую информационно-развлекательную систему.

В Европе покупатель сможет выбрать из восьми версий модели, в числе которых будет автомобиль с гибридной силовой установкой с 48-вольтовой технологией MHEV и электромотором.

Ранее компания Peugeot увеличила дальность хода электрического минивэна e-Traveler 2021 модельного года до 322 км (по стандарту WLTP2).

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