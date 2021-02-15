Нур-Султан, , 09:18 — REGNUM В 2021 году с 31-й площадки (стартовый комплекс «Восток») космодрома Байконур (Казахстан) запланировано 12 пусков ракет-носителей. Об этом 15 февраля рассказал и. о. гендиректора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Руслан Мухамеджанов.

«С этой площадки будет произведено 12 пусков. Это и федеральные пуски, это и коммерческие пуски (в интересах компании) OneWeb», — заявил он в ходе трансляции на YouTube-канале «Роскосмос ТВ».

Также Мухамеджанов уточнил, что данная площадка в полной мере готова к запускам, ее боевой расчет в наличии и готов к выполнению работы.

Отметим, 31-й площадка космодрома Байконур предназначается для запусков ракет-носителей «Союз-2».