Вашингтон, , 09:13 — REGNUM Компания Chevrolet представила новый электрокроссовер Bolt EUV и обновлённый электрохэтчбек Bolt EV. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Новый Bolt EUV и обновлённый Bolt EV Chevrolet

Отмечается, что новый Bolt EUV стал первым автомобилем марки Chevrolet, который получил систему автопилота Super Cruise.

Кроме того, зарядка у новинок стала более удобной за счет нового двухуровневого зарядного шнура, который избавит автовладельцев от необходимости покупать отдельное зарядное устройство для дома. Данный шнур имеет сменную вилку, которую можно подключать к розетке на 120 вольт и к розетке на 240 вольт.

Компания Chevrolet снизила стоимость базовой версии нового Bolt EV по сравнению с предшествующей моделью на 5000 долларов, чтобы сделать автомобили с электромоторами более доступными. Так, стоимость Bolt EV 2022 года начинается с 31 995 долларов (2 352 140 рублей), а Bolt EUV 2022 года стоит от 33 995 долларов (2 500 530 рублей).

Запас хода обновленного Bolt EV на одном заряде составляет до 259 миль (416 км), немного больше этот показатель у нового электрокроссовера Bolt EUV — 250 миль (402 км).

Ранее шведская компания Micro представила второй по счету концепт двухместного электромобиля Microlino.

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