Вашингтон, , 08:58 — REGNUM Компания Stellants (прежнее название — Chrysler) представила обновленный минивэн Chrysler Pacific 2021 модельного года с аксессуарами Mopar. Об этом сообщает портал Carscoops со ссылкой на вице-президента Mopar Марка Босанака.

В комплект от Mopar входят более 85 аксессуаров. Среди них: багажник на крыше, будка для домашних животных и складной вентилятор. Для велосипедистов автопроизводитель предусмотрел крепление для велосипедов.

«Mopar предлагает еще более инновационные варианты хранения вещей в новом, модернизированном Chrysler Pacifica», — сообщил Босанак.

В наборе имеются: защитная пленка для экрана мультимедийного комплекса, всепогодные коврики, локации для хранения под полом, крепление для лыж и сноуборда.

Для аварийных и иных экстренных случаев в пакете Mopar есть соединительные кабели, отражатели, два эластичных шнура, отвертки с плоской и крестообразной головкой, фонарик безопасности, плоскогубцы, перчатки и флисовое одеяло.

Ранее компания Toyota представила фирменные тюнинговые комплекты для обновленной версии Toyota Camry. Разработало наборы подразделение Toyota Customizing & Development.

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