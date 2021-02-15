Москва, , 08:39 — REGNUM Ракета-носитель «Союз-2.1а» успешно вывела российский космический транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-16» на целевую орбиту. Об этом 15 февраля сообщили в Роскосмосе.

Читайте также: Названа дата запуска корабля «Прогресс МС-16» к МКС

«Специалисты Главной оперативной группы управления полётом российского сегмента Международной космической станции в городе Королёв приступили к управлению его полётом», — добавили в госкорпорации.

Успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблём «Прогресс МС-16» состоялся сегодня, 15 февраля, в 07:45:06 по московскому времени с пусковой установки № 6 на космодроме «Байконур». Штатное отделение корабля от третьей ступени носителя было зафиксировано через 8 минут 48 секунд после старта.

В Роскосмосе добавили, что полёт грузового корабля «Прогресс МС-16» к Международной космической станции пройдет по двухсуточной схеме. Пристыковаться к модулю «Пирс» российского сегмента корабль должен будет утром 17 февраля.

Новый «космический грузовик» доставит на МКС 600 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды и 40,5 кг сжатых газов с дополнительными запасами азота, а также около 1 400 кг различного оборудования и материалов. Также «Прогресс» доставит ремонтно-восстановительный комплект для герметизации трещины на МКС.

Ранее по теме: На «Байконуре» завершили подготовку к запуску корабля «Прогресс МС-16»

Напомним, на данный момент, а борту Международной космической станции работает экипаж 64-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова, астронавтов NASA Кэтлин Рубинс, Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннона Уокера и и астронавта JAXA Соичи Ногучи.