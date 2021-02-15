Москва, , 08:15 — REGNUM Уральский автозавод и компания «ГИРД» представили модернизированный внедорожный автобус под названием «Урал Берлога». Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Новинка собрана на полноприводном шасси грузовика «Урал Next». В грузовом отсеке автобуса могут разместиться до 28 человек. Благодаря прочному 90-миллиметровому каркасу из стальных труб автомобиль способен сохранить первоначальную форму при опрокидывании.

Для безопасности пассажиров автопроизводитель предусмотрел ремни безопасности. Также в автобусе имеется система голосовой связи с водителем, автономная отопительная система, а также шкаф для инвентаря.

Ранее Министерство обороны РФ запатентовало образец нового перспективного бронированного грузовика «Тайфун-У-Т». Модель может выдержать обстрел пулями калибра 14,5 мм. Кроме того, броня грузовика рассчитана на защиту от взрыва тротила массой 8 кг.

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