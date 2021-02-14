Москва, , 16:01 — REGNUM Ожидаемая стоимость запуска ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» составляет от $50 до $55 млн. Об этом сообщил директор по сотрудничеству с Казахстаном в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (предприятие «Роскосмоса») Алексей Останин в материале газеты предприятия «Космодромы России».

Полутяжелая ракета-носитель «Союз-5» разрабатывается специалистами ракетно-космической корпорации «Энергия». Планируется, что эти носители будут использоваться для запусков с космодрома «Байконур» и плавучего космодрома «Морской старт».

Останин рассказал, что отличительными особенностями нового носителя являются его повышенная грузоподъёмность и экологичность — в качестве компонентов топлива используются кислород и нафтил. Ещё одним преимуществом Останин назвал «рыночную привлекательность», объяснив, что стоимость одного запуска «Союза-5» планируется в пределах $50−55 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что лётные испытания ракеты-носителя «Союз-5» начнутся в середине 2023 года.

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