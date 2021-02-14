Лондон, , 15:34 — REGNUM За последний квартал 2020 года в мире было поставлено 6,7 млрд чипов на базе архитектуры ARM, что стало рекордным показателем за всю историю компании. Об этом сообщает пресс-служба ARM.

Президент подразделения ARM IP Products Рене Хаас рассказал, что в среднем во всём мире каждую секунду производится 842 чипа на базе архитектуры ARM. Он заявил, что этот показатель превосходит совокупные поставки чипов x86, ARC, Power и MIPS.

Хаас добавил, что в следующем году в ARM рассчитывают достичь более высоких показателей. Он объяснил, что этому будут способствовать 175 новых лицензий, оформленных в 2020 году.

«Рекордные 6,7 млрд поставленных чипов на базе ARM в прошлом квартале являются свидетельством невероятных новаций наших партнёров: от технологий внутри суперкомпьютера номер один в мире до мельчайших устройств со сверхнизким энергопотреблением», — подчеркнул Хаас.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале крупнейшие американские технологические компании, включая Google и Microsoft, призвали антимонопольные ведомства США заблокировать сделку по приобретению ARM компанией Nvidia.

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