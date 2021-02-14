Москва, , 14:37 — REGNUM Центр управления полётами ЦНИИмаш завершил работы по подготовке к запуску грузового космического корабля «Прогресс МС-16». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблём «Прогресс МС-16» назначен на 15 февраля в 07:45 по московскому времени. Полёт корабля будет проходить по двухвитковой схеме, ожидается, что «Прогресс МС-16» прибудет к Международной космической станции 17 февраля в 09:20 мск.

Корабль доставит на орбитальную станцию топливо, газы, воду и другие грузы для обеспечения жизнедеятельности экипажа. Также космонавты получат материалы для проведения экспериментов по российской программе исследований, включая укладки «Нейролаб», материалы эксперимента «Асептик», прибор «Фотобиореактор», аппаратура «Каскад» и пробники «Биодеградация».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале в Роскосмосе заявили, что корабль «Прогресс МС-16» также доставит на МКС ремонтный комплект для устранения места утечки воздуха в служебном модуле «Звезда».

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