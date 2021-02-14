Москва, , 12:29 — REGNUM Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) сконцентрируется на экспериментах, связанных с пилотируемыми космическими полётами за пределы околоземной орбиты. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в социальной сети Twitter.

Александр Дейнека. Покорители космоса. 1961

Ранее в Роскосмосе рассказали о планируемом эксперименте по испытанию нового материала для защиты от радиации на Международной космической станции. Новый композитный материал разработан при участии сотрудников ЦПК. Планируется, что он сможет использоваться не только для изготовления скафандров, но и для защиты самой станции.

Рогозин отметил, что решение проблемы защиты от радиации, включая преодоление радиационных поясов Земли, является одной из главных проблем дальних пилотируемых космических полётов. Он подчеркнул, что этот эксперимент имеет важное значение для будущих межпланетных экспедиций.

«Сам ЦПК в последние годы не так часто привлекался к науке, уделяя основное время учёбе космонавтов. А тут вместе с химиками выступили постановщиками важнейшего эксперимента, и это означает разворот к тому, чтобы сконцентрироваться на экспериментах, связанных с созданием технологий для пилотируемых полётов за пределами околоземных орбит и геомагнитного поля», — добавил Рогозин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале космонавт Антон Шкаплеров рассказал, что испытания нового материала для защиты от радиации на МКС могут начаться осенью 2021 года.

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