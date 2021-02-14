Москва, , 11:50 — REGNUM Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) успешно прошла государственные испытания. Об этом сообщил генеральный конструктор СПРН Сергей Боев в эфире программы «Военная приёмка» телеканала «Звезда».

Боев рассказал, что государственные испытания командного пункта и остальных элементов СПРН проводились в конце декабря 2020 года. Он подчеркнул, что система успешно прошла все испытания.

«Самое главное, что нам предстояло, и на сегодня мы эту задачу решили, на новых технологиях, с высокопроизводительными вычислительными средствами обеспечить обработку этой информации и передачу на высшие командные пункты военно-политического руководства страны», — добавил Боев.

Российская система предупреждения о ракетном нападении состоит из двух частей: космической (спутники «Тундра») и наземной сети станций «Воронеж». Эта система позволяет отслеживать запуски баллистических ракет и ракет космического назначения по всему миру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году с помощью СПРН Космические войска России отследили более 80 пусков.

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