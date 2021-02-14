Токио, , 11:27 — REGNUM Американская компания Aurora, японский автопроизводитель Toyota и поставщик автозапчастей Denso объявили о сотрудничестве в сфере самоуправляемых автомобилей. Об этом сообщает портал The Verge.

Компания Aurora занимается разработкой платформы для беспилотного управления автомобилями Aurora Driver. Два месяца назад Aurora приобрела подразделение Uber по производству беспилотных автомобилей, а сейчас объявила о соглашении с японскими компаниями.

В рамках соглашения Aurora, Toyota и Denso будут вместе работать над платформой для беспилотных автомобилей. Планируется, что на первом этапе платформа Aurora Driver будет интегрирована в минивэны Toyota Sienna, а позже будет запущен сервис беспилотного такси. Компании рассчитывают начать испытания беспилотных такси к концу 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе корпорация Toyota объявила о создании нового исследовательского подразделения Woven Planet, которое займётся разработкой технологий для беспилотных автомобилей.

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