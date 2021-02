Вашингтон, , 10:33 — REGNUM Список видеоигр, доступных в облачном игровом сервисе Stadia от Google, пополнится в 2021 году более чем 100 новыми проектами. Об этом сообщается в блоге Stadia.

Компания Google запустила сервис Stadia в ноябре 2019 года. Этот сервис позволяет использовать для видеоигр ноутбуки, планшетные и настольные компьютеры, смартфоны и другие устройства. При этом вычисления производятся на удалённом сервисе, а устройство пользователя используется только для ввода и вывода информации.

В Stadia сообщили, что в 2021 году в сервис будет добавлено более 100 новых видеогр. Первыми новинками станут Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition, Shantae: Risky's Revenge — Director's Cut, It came from space and ate our brains, FIFA 21, Kaze and the Wild Masks, Judgment, Killer Queen Black, Street Power Football и Hellpoint. Позже будут добавлены Far Cry 6, Riders Republic, Hello Engineer и другие игры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 февраля руководство Google Stadia объявило о закрытии собственной группы студий по разработке видеоигр Stadia Games & Entertainment.

