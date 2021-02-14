Москва, , 09:29 — REGNUM Программа подготовки кандидатов в отряд космонавтов включает изучение бортовых систем и оборудования, научно-прикладные исследования и работу в невесомости. Об этом сообщается в передаче «Роскосмос ТВ».

Перед зачислением в отряд космонавтов кандидаты проходят двухлетнюю программу подготовки. В Роскосмосе рассказали, что эта программа расписана по часам: 466 часов отводится на изучение основ космонавтики, 499 часов — на изучение бортовых систем и оборудования, 355 часов — на гуманитарную подготовку, 317 часов — на научно-прикладные исследования.

Также космонавты проходят парашютную, лётную и другие виды подготовок, включая 88 часов работы в невесомости. На отпуск кандидатов в космонавты течение двух лет отводится 520 часов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе победителями открытого конкурса по отбору в отряд космонавтов были объявлены Сергей Иртуганов, Александр Колябин, Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян.

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