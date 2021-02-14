Москва, , 07:30 — REGNUM Ракета-носитель «Союз-2.1», которая будет использоваться для запуска грузового корабля «Прогресс МС-16» к Международной космической станции, прошла генеральные испытания. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в социальной сети Twitter.

Ракета-носитель «Союз-2.1» с кораблём «Прогресс МС-16» уже выведена на стартовый комплекс космодрома «Байконур». Старт запланирован на 15 февраля.

«На «Байконуре» по результатам анализа телеметрической информации Генеральных испытаний замечаний нет. Работы по графику второго стартового дня завершены», — сообщил Рогозин.

Корабль «Прогресс МС-16» доставит на МКС приборы и материалы для научных экспериментов, воду, газы и другие грузы для поддержания жизнедеятельности экипажа станции. Также в грузовом отсеке корабля находится ремонтный комплект, предназначенный для устранения места утечки воздуха на орбитальной станции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 февраля в специальном районе Тихого океана был затоплен корабль «Прогресс МС-15», ранее покинувший МКС.

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