Москва, , 22:20 — REGNUM Исключение из государственного реестра гражданских воздушных судов двух новейших украинских самолётов «Ан-132D» и «Ан-178» вызвал реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 13 февраля в социальной сети Facebook.

«Америка пришлёт надувные», — шутит Лила Ж.

Многие пользователи принялись злорадствовать над положением Украины в сфере авиастроительства.

«Да как же так?! Построили два самолёта за семь лет и вот те на. Печально за братьев», — пишет Валерий К.

Некоторые комментаторы всё-таки отметили, что, несмотря на исключение новых типов самолётов, Украина всё-таки имеет право поднимать их в воздух, но не в качестве пассажирских судов.

«Вообще-то, это не значит, что им запрещено летать. Теперь они не гражданские, а экспериментальные ВС, каковыми, в общем-то, и были изначально. Так и продолжат летать, как экспериментальные», — пишет Сергей Ч.

Нашлись и те пользователи, кто указал на то, что под словом «новейший» всё-таки скрываются советские разработки, которыми приходится распоряжаться украинским авиастроителям.

«Да, а почему они «новейшие»? Скопированные со старых советских», — написал Eduard P.

Напомним, 13 февраля два новейших украинских самолёта «Ан-132D» и «Ан-178» исключили из государственного реестра гражданских воздушных судов.