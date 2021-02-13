Москва, , 16:04 — REGNUM Испытания нового российского материала для защиты от радиации могут начаться на Международной космической станции осенью 2021 года. Об этом сообщил космонавт-испытатель Антон Шкаплеров в передаче «Большой космос №4» студии «Роскосмос ТВ».

МКС NASA

Новый материал, призванный защитить космонавтов от воздействия радиации, разработан сотрудниками Белгородского государственного университета им. В. Г. Шухова и Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. Похожий на обычную ткань материал является многослойным полимером. Предполагается, что этот материал можно будет использовать как при изготовлении скафандров, так и для защиты модулей МКС.

Космонавт Шкаплеров рассказал, что проблема защиты от радиации является одной из главных причин, делающих невозможными пилотируемые полёты к другим планетам. Он добавил, что испытания нового материала на МКС могут начаться членами следующей экспедиции, которая прибудет на станцию в октябре 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 февраля на стартовый комплекс космодрома «Байконур» была выведена ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-16». Планируется, что корабль отправится к МКС 15 февраля.

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