Вашингтон, , 15:10 — REGNUM Американская компания Virgin Galactic отменила испытательный запуск космоплана SpaceShipTwo, разрабатываемого для суборбитальных космических полётов. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Virgin Galactic планировала провести очередной испытательный запуск космоплана SpaceShipTwo 13 февраля. Накануне пуска в компании объявили о переносе старта из-за необходимости проведения дополнительных проверок. Ожидаемые сроки следующего запуска не сообщаются. После этого сообщения стоимость акций компании упала на 8%.

Для запуска космопланов SpaceShipTwo используются самолёты-носители. Компания Virgin Galatic разрабатывает эту систему для организации суборбитальных туристических полётов. Ранее генеральный директор Virgin Galactic Майкл Колгейзер заявлял, что компания возобновит продажи билетов на первые туристические полёты в 2021 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года полёт космического корабля SpaceShipTwo компании Virgin Galactic был внепланово прерван в ходе испытаний в США.

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