Пекин, , 14:32 — REGNUM На долю китайской компании Lenovo в общем объёме мирового рынка ноутбуков по итогам 2020 года пришлось 26,8% поставок. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании Strategy Analytics.

В отчёте отмечается, что четвёртый квартал 2020 года стал самым успешным для мирового рынка ноутбуков за всю историю отрасли. Только за последний квартал года было продано 69,7 млн ноутбуков, общие годовые продажи составили 226,9 млн устройств.

Лидером рынка стала китайская компания Lenovo, поставившая за год 54,9 млн ноутбуков, что составило 26,8% рынка. В сравнении с 2019 годом поставки ноутбуков Lenovo выросли на 24%.

Схожие темпы роста (23%) показала и компания HP, ставшая вторым производителем по объёму поставок. Американской компании за 2020 год удалось реализовать 52,2 млн ноутбуков.

В пятёрку крупнейших производителей ноутбуков также вошли Dell (35,4 млн устройств), Apple (19,7 млн) и Acer (16,5 млн).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года доля ноутбуков с процессором Apple M1 на мировом рынке составила 0,8%.

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