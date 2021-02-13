Варшава, , 12:56 — REGNUM Укравшие исходный ход видеоигр студии CD Project RED хакеры продали его на аукционе. Об этом сообщает портал ShackNews.

В начале февраля студия-разработчик видеоигр CD Project RED подвергалась кибератаке. 9 февраля хакеры заявили, что им удалось получить доступ к исходному коду видеоигр студии, включая Cyberpunk 2077 и «Ведьмак 3». Злоумышленники потребовали от компании выкуп, однако в CD Project RED отказались выполнять требования хакеров и сообщили, что сотрудничают с правоохранительными органами в расследовании этого инцидента.

После этого похитившая исходный код видеоигр группа выставила исходный код видеоигр на продажу, организовав аукцион на хакерском форуме. Через два часа после начала аукциона хакеры заявили, что продали исходный код. Известно, что изначально хакеры установили цену в $7 млн.

В CD Project RED заявили, что этот инцидент может повлиять на краткосрочные планы компании. В частности, может быть задержан выход обновлений видеоигры Cyberpunk 2077.

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