Вашингтон, , 12:24 — REGNUM Американская компания SpaceX начала предварительный сбор заявок на подключение к системе спутникового интернета Starlink. Об этом сообщается на сайте проекта.

В настоящее время заявки на подключение к спутниковому интернету могут оставить жители Великобритании, Канады и США. До конца 2021 года в SpaceX рассчитывают охватить спутниковым интернетом почти всю территорию Земли.

В SpaceX предупреждают, что пока система работает в тестовом режиме. В этот период скорость подключения будет варьироваться от 50 Мбит/сек до 150 Мбит/сек с задержкой от 20 мс до 40 мс. Также возможны временные сбои в работе системы. Вывести Starlink в открытый доступ в SpaceX планируют в середине текущего года.

Компания SpaceX формирует группировку спутников Starlink для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет с 2018 года. В SpaceX планируют довести общее количество спутников в составе этой группировки до нескольких десятков тысяч аппаратов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 февраля компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с пакетом из 60 спутников Starlink.

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