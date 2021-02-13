Тайбэй, , 11:28 — REGNUM Американская компания Apple в сотрудничестве с тайваньской TSMC разработала дисплей нового типа, предназначенный для использования в очках виртуальной и дополненной реальности. Об этом сообщает газета Nikkei со ссылкой на источники в отрасли.

Тайваньский производитель TSMC является одним из крупнейших поставщиков микросхем для устройств Apple. По данным издания, на одном из предприятий TSMC на Тайване также ведётся разработка нового дисплея на базе технологий органических светодиодов (OLED).

Предполагается, что улучшенная технология OLED позволит Apple существенно уменьшить толщину и снизить энергопотребление разрабатываемых дисплеев. Ожидается, что эти дисплеи будут использоваться при производстве очков дополненной реальности, работа над которыми ведётся в Apple уже несколько лет.

Отмечается, что в настоящее время разработка нового дисплея находится на стадии пробного производства. Для запуска серийного производства потребуется более года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года компания Apple приобрела стартап NextVR, специализирующийся на технологиях виртуальной и дополненной реальности.

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